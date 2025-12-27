Juve, i convocati per il Pisa: McKennie recupera, ecco la scelta su Conceicao e Cabal. Spalletti comunica la lista

Juve, le scelte di Spalletti per il Pisa: McKennie rientra, fuori Conceicao e Cabal. Pubblicata la lista ufficiale dei convocati

La Juventus si prepara a chiudere il 2025 con una trasferta insidiosa in Toscana, dove affronterà il Pisa. Luciano Spalletti ha ufficializzato la lista dei convocati, confermando un quadro complessivo fatto di buone notizie ma anche di assenze pesanti.

Rientri importanti: Koopmeiners torna, McKennie recupera

La novità più rilevante è il ritorno di Teun Koopmeiners. L’olandese ha scontato la squalifica ed è pronto a riprendere posto dal primo minuto, garantendo qualità e ordine nella linea difensiva. Sorrisi anche per Weston McKennie: lo statunitense, reduce da qualche acciacco dopo la battaglia contro la Roma, ha superato i test fisici e si è allenato regolarmente con il gruppo. La sua presenza offre a Spalletti una soluzione preziosa per gli inserimenti e la pressione senza palla.

Le assenze: stop precauzionale per Conceição e Cabal

Non mancano però le note negative. Francisco Conceição resta a Torino: l’esterno portoghese ha accusato un fastidio muscolare dopo la sfida con i giallorossi. Gli esami hanno escluso lesioni, ma lo staff medico ha scelto la prudenza, rimandando il suo rientro direttamente al 2026. Assente anche Juan Cabal, ancora alle prese con l’affaticamento che lo aveva già fermato nel turno precedente.

Lungodegenti e assenze pesanti

Fuori causa anche Carlo Pinsoglio, Federico Gatti e Daniele Rugani, ancora in fase di recupero. E soprattutto, continua a pesare l’assenza di Dusan Vlahovic, il cui forfait rimane uno dei nodi più delicati per Spalletti in vista della sfida di Pisa.

📜 La lista dei convocati per la sfida in trasferta di questa sera ✍🏻 #PisaJuve



Powered by @WhiteBit pic.twitter.com/ZWK1n1KMdu — JuventusFC (@juventusfc) December 27, 2025

LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

