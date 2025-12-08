Pisa Parma, Cuesta: «Contento della prestazione. Sul secondo tempo...» - Calcio News 24

Parma News
Pisa Parma, Cuesta: «Contento della prestazione. Sul secondo tempo…»
Nel post partita di Pisa Parma Carlos Cuesta ha parlato ai microfoni di Dazn. Ecco le dichiarazioni del tecnico gialloblu.
PRESTAZIONE – «Sono molto contento della prestazione. Il primo tempo è stato ottimo con pressing alto e il rigore è arrivato anche grazie a questo».
SECONDO TEMPO – «Il secondo tempo siamo stati organizzati anche se meno pericolosi. Sono molto orgoglioso di questi ragazzi.».
