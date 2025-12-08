 Pisa Parma, Cuesta: «Contento della prestazione. Sul secondo tempo...» - Calcio News 24
Parma News

Pisa Parma, Cuesta: «Contento della prestazione. Sul secondo tempo…»

Pisa Parma, le dichiarazioni di Cuesta nel post partita della sfida vinta dai suoi ragazzi in Toscana. Cosa ha detto il tecnico dei Ducali

Nel post partita di Pisa Parma Carlos Cuesta ha parlato ai microfoni di Dazn. Ecco le dichiarazioni del tecnico gialloblu.

PRESTAZIONE – «Sono molto contento della prestazione. Il primo tempo è stato ottimo con pressing alto e il rigore è arrivato anche grazie a questo».

SECONDO TEMPO – «Il secondo tempo siamo stati organizzati anche se meno pericolosi. Sono molto orgoglioso di questi ragazzi.».

