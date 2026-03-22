Hanno Detto
Pisa, Hiljemark prima del Como: «Loro giocano per la Champions, ecco che partita servirà. Outfit? Nulla a che fare con la scaramanzia»
L’allenatore del Pisa, Oscar Hiljemark, ha voluto dire la sua prima dell’inizio del match di campionato contro il Como: le sue parole
Tra le partite di oggi c’è Como Pisa. Nel corso del prepartita, il tecnico dei toscani, Oscar Hiljemark, ha presentato così l’incontro valevole per la 30^ giornata del campionato di Serie A 2025/26. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn.
Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
SERVE LA PRESTAZIONE PERFETTA? – «Sappiamo che loro giocano tanto con la palla per creare tanti problemi. E’ una squadra che gioca per la Champions. Noi dobbiamo essere umili e lavorare insieme, stare attenti quando loro hanno la palla con la possibilità di andare in transizione. Secondo me anche loro apriranno gli spazi per potergli far male».
OUTFIT SCARAMANTICO? – «Non vivo per queste cose. Ho trovato un abito che mi piace e questa è la scelta, solo per questo. Non per la scaramanzia».