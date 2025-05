Pisa in Serie A, Lores Varela: «Sono rimasti nel mio cuore, felice per la promozione. Palermo, Bari e Cittadella? All'inizio...»

Pisa in Serie B, Lores Varela: «Sono rimasti nel mio cuore, felice per la promozione. Palermo, Bari e Cittadella? All’inizio…»

Ospite della rubrica A tu per tu di TMW, Ignacio Lores Varela, ex giocatore di Pisa, Palermo, Bari e Cittadella ha parlato in merito alla promozione della sua ex squadra e alle stagioni delle altre sue ex squadre attualmente in Serie B, oltre che dell’Avellino, neo promosso in serie cadetta.

PISA – «Sono molto felice per il Pisa, il mio cuore è rimasto un po’ lì. Pisa è una città che vive di calcio. C’è grande passione. E sono davvero contento che abbia centrato questo traguardo, complimenti a tutti».

PALERMO – «Ad inizio anno avrei messo il Palermo tra le squadre favorite per salire in Serie A, poi a gennaio si è anche rinforzato. Sono pizze importanti da cui ci aspetta tanto».

BARI – «Anche il Bari non ha mai avuto una vera e propria identità e non è mai stato costante. Bari e Palermo hanno fatto meno rispetto a quanto ci si aspettasse».

CITTADELLA – «Il Cittadella? Sono rimasto molto affezionato a Cittadella. Sta vivendo una situazione molto complicata e mi dispiace per l’ambiente, la squadra e per il Direttore Marchetti. Purtroppo negli scontri diretti il Cittadella non è stato fortunato. Ma può ancora dire la sua».

AVELLINO – «Sono contento, davvero. Anche perché la maggior parte della squadra è composta da ragazzi con cui ho giocato. E’ un bel gruppo e già l’anno scorso avevamo provato a centrare il traguardo della promozione».