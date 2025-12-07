Pisacane dopo Cagliari Roma: «Vittoria che dà energia, il gruppo ha reagito con personalità. Mancava da tempo e ha intaccato lo stato d’animo»

Pisacane dopo Cagliari Roma: il tecnico del Cagliari ha commentato il successo contro la Roma, soffermandosi sulle emozioni della squadra

Al termine della sfida vinta contro la Roma, valida per la 14ª giornata di Serie A, l’allenatore del Cagliari, Fabio Pisacane, ha analizzato la prestazione dei suoi giocatori ai microfoni di DAZN, evidenziando la forza del gruppo e la soddisfazione per una vittoria dal forte valore emotivo.

EMOZIONI – «E’ normale che quando si vince e lo si fa contro una grande squadra, le emozioni sono alte! Mi piace pensare (come detto) che bisogna essere ottimisti, l’infortunio di Felici è stato una mazzata per il gruppo. E’ l’uomo che si sacrifica, pensavo che potesse mettere fine a un momento complicato che è iniziato con l’infortunio di Belotti».

VITTORIA – «E’ normale che c’è bisogno di tempo e questo non si affievolisce se all’interno della squadra vengono a mancare pezzi pregiati. Non faccio riferimento mai agli alibi! Oggi è una botta di energia importante, abbiamo fatto la partita che volevamo! La vittoria mancava da tempo e ha intaccato lo stato d’animo, sono più le cose positive che negative che si sono viste. I nostri tifosi meritano il nostro successo per la pazienza che hanno avuto e per la passione che ci mettono dietro».

PALESTRA – «Oggi preferisco concentrarmi sul gruppo e non sul singolo. Tanto quello che vedete è sotto gli occhi di tutti! Vorrei concentrarmi sul gruppo anche per tenere il ragazzo tranquillo. In Italia si passa da un estremo all’altro».

PERSONALITA’ – «Anche per Yerry vale lo stesso discorso fatto per Palestra. Salterei la prova di Rodriguez, il ragazzo ha una prospettiva internazionale importante, non voglio esagerare, ma lo dirà il tempo!».

LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU CAGLIARINEWS24