 Pisacane nel pre partita: «Tutte le partite come finali!»
Connect with us

Cagliari News

Pisacane nel pre partita di Cagliari Sassuolo: «Tutte le partite vanno affrontate come finali! Su Mina e la formazione…»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

16 minuti ago

on

By

Pisacane 1

Pisacane, allenatore del Cagliari, ha parlato in vista della sfida contro il Sassuolo, toccando temi legati al progetto della squadra e alla preparazione del match

Nel pre-partita della sfida tra Cagliari e Sassuolo a Dazn, Fabio Pisacane ha analizzato vari aspetti della stagione e della gara imminente. Il tecnico rossoblù si è concentrato sul progetto della squadra, sulle difficoltà da affrontare in un campionato competitivo e sulle condizioni di Mina.

PROGETTO«Conta tantissimo perché è stato fatto un progetto chiaro ai nastri di partenza, siamo contenti per la continuità. Ai ragazzi non si regala nulla, se lo devono meritare partita per partita».

PARTITE«Tutte le partite vanno affrontate come finali. E’ un campionato nel campionato. Noi dobbiamo optare per sacrificio e le varie qualità».

LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU CAGLIARINEWS24

Related Topics:

Cagliari News

Cagliari Sassuolo: segui sintesi, tabellino, cronaca live del match

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

36 minuti ago

on

30 Ottobre 2025

By

calciomercato cagliari tifo
Continue Reading

Cagliari News

Formazioni ufficiali Cagliari Sassuolo, le scelte dei due tecnici per il match di Serie A

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 ora ago

on

30 Ottobre 2025

By

Pisacane 1
Continue Reading