Pisacane nel pre partita di Cagliari Sassuolo: «Tutte le partite vanno affrontate come finali! Su Mina e la formazione…»
Pisacane, allenatore del Cagliari, ha parlato in vista della sfida contro il Sassuolo, toccando temi legati al progetto della squadra e alla preparazione del match
Nel pre-partita della sfida tra Cagliari e Sassuolo a Dazn, Fabio Pisacane ha analizzato vari aspetti della stagione e della gara imminente. Il tecnico rossoblù si è concentrato sul progetto della squadra, sulle difficoltà da affrontare in un campionato competitivo e sulle condizioni di Mina.
PROGETTO – «Conta tantissimo perché è stato fatto un progetto chiaro ai nastri di partenza, siamo contenti per la continuità. Ai ragazzi non si regala nulla, se lo devono meritare partita per partita».
PARTITE – «Tutte le partite vanno affrontate come finali. E’ un campionato nel campionato. Noi dobbiamo optare per sacrificio e le varie qualità».
