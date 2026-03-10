Pisilli “vede” la Nazionale! Gattuso è pazzo di lui e la convocazione si avvicina: sarà testa a testa con quel centrocampista

Pisilli “vede” la Nazionale! Gattuso è rimasto stregato da lui e la convocazione si avvicina: sarà testa a testa con quel centrocampista dell’Inter

La possibilità di vedere Niccolò Pisilli, centrocampista classe 2004 della Roma, con la maglia della Nazionale italiana non è più una semplice suggestione. Il giovane giallorosso sta vivendo una fase di crescita evidente e le sue prestazioni stanno convincendo sempre di più Gennaro Gattuso, commissario tecnico dell’Italia, che nelle prossime ore scioglierà le riserve in vista dei playoff di qualificazione al Mondiale 2026. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’ipotesi di una sua convocazione è considerata concreta e il ct sarà presente al Sinigaglia per seguire da vicino proprio il centrocampista romanista nella sfida tra Como e Roma.

Il ballottaggio con Frattesi entra nella fase decisiva

La situazione a centrocampo resta ancora aperta, ma Pisilli avrebbe guadagnato terreno in modo importante. Sempre secondo il quotidiano romano, il talento della Roma si gioca uno degli ultimi posti nel reparto con Davide Frattesi, centrocampista dell’Inter che in questa stagione ha avuto meno continuità. Accanto a nomi ormai consolidati come Manuel Locatelli, Bryan Cristante, Nicolò Barella, Sandro Tonali e Marco Verratti, il giovane giallorosso potrebbe inserirsi come profilo utile per intensità, duttilità e capacità di accompagnare l’azione.

Gattuso, infatti, sembra orientato a premiare i giocatori più in forma del momento, senza guardare troppo alle gerarchie tradizionali. La lista ufficiale dei convocati è attesa per venerdì 20 marzo, mentre il raduno è fissato per domenica 22. Prima di allora ci saranno ancora partite decisive tra campionato e coppe europee, ma il vantaggio accumulato da Pisilli appare significativo.

Gasperini lo ha lanciato, ora l’Italia può premiarlo

La crescita di Pisilli è stata favorita anche dalla fiducia ricevuta da Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, che negli ultimi mesi lo ha utilizzato con continuità. Il centrocampista ha risposto con prestazioni mature, presenza costante e anche qualche gol pesante, caratteristiche che lo rendono un profilo particolarmente interessante per il 3-5-2 del ct azzurro. La sua regolarità, unita alla capacità di inserirsi e occupare più zone del campo, rappresenta un vantaggio importante in una fase in cui l’Italia cerca affidabilità e freschezza.

Il prossimo passaggio sarà decisivo, ma il segnale è chiaro: Pisilli è ormai entrato davvero nell’orbita della Nazionale maggiore e il playoff mondiale può diventare la sua grande occasione.