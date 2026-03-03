Pisilli l’oro della Roma e della Nazionale: la svolta negli ultimi due mesi! L’exploit del centrocampista italiano, e Gasperini sogna l’Europa

La Roma si gode il talento di Niccolò Pisilli e punta alla qualificazione in Champions League. Come evidenziato dalla Gazzetta dello Sport, il centrocampista è l’uomo centrale del progetto giallorosso. Sfrontato e affamato, rappresenta il futuro capitolino e un’opzione preziosa per la Nazionale di Rino Gattuso verso il Mondiale. Il classe originario di Casal Palocco potrebbe ripercorrere la favola di Nicolò Barella, sfidandolo per una maglia contro l’Irlanda del Nord. L’allenatore Gian Piero Gasperini lo ha paragonato a Marco Tardelli il 22 gennaio, dopo la bellissima doppietta contro lo Stoccarda in Europa League.

In due mesi la carriera del mediano è svoltata. Domenica contro la Juventus ha sfoderato una prestazione monumentale davanti a Luciano Spalletti, che lo aveva lanciato in azzurro il dieci ottobre. I numeri sono impressionanti: novantacinque per cento di precisione nei passaggi, un assist per il momentaneo 1-0 di Wesley, tredici palloni recuperati e cinque chiusure. Questa crescita nel 2026 è esplosa complice la Coppa d’Africa di El Aynaoui e l’infortunio di Manu Kone. Da allora, ha collezionato cinque presenze dal primo minuto su nove gare complessive.

Ora il tesserato punta a partire titolare contro il Genoa di Daniele De Rossi, il maestro che gli regalò l’esordio in Serie A. Il ragazzo gioca con incredibile personalità e continuità, muovendosi su un’ampia porzione del campo. Il suo percorso, impreziosito dal gol con José Mourinho nel 2023 contro lo Sheriff, è magico. Nato in una famiglia sportiva e fidanzato con Anastasia Conti, nipote del celebre Bruno, l’atleta incarna l’anima della squadra. Insieme a Lorenzo Pellegrini, Gianluca Mancini e Bryan Cristante, spinge l’ambiente verso traguardi davvero prestigiosi.