Pisilli: «Ranieri ci ha dato tanto, gli dobbiamo tutto; Champions? Guardiamo partita per partita»

Niccolò Pisilli ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria della Roma contro la Fiorentina. Di seguito le sue parole.

RANIERI – «Il mister ci ha aiutato tanto, noi dobbiamo dargli tutto in ogni partita e penso ci vede. Ci ha risollevato in un momento in cui eravamo veramente giù, è una scelta sua di smettere e vedremo chi arriverà in futuro».

OBIETTIVO CHAMPIONS – «Guardiamo partita dopo partita, se arriveremo in Champions dipende da più fattori ma non dobbiamo avere nessun rimpianto a fine stagione».