Pjaca: «Juve forte anche prima del Barcellona, non lo sono diventati ora»

Intervenuto a Sky Sport, Marko Pjaca ha parlato alla vigilia del match con la Juve. Le parole del giocatore del Genoa.

BARCELLONA JUVE – «Hanno fatto una grande partita, facendo vedere di essere forti. Hanno meritato di vincere 3-0. Se fanno più paura adesso? Non lo so. Ma erano forti anche prima di questa partita, non lo sono diventati ora».

RONALDO – «È un ragazzo che parla tanto con i giovani e dà ottimi consigli, da lui si può imparare tanto»