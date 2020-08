Pjanic crede alla Champions: «Non è il momento dei saluti, aspettiamo la finale»

Miralem Pjanic ha concluso il suo campionato con la Juve, l’ultimo. Per i saluti, però, vuole aspettare il 23 agosto

Finisce la Serie A e Miralem Pjanic saluta il campionato italiano, ma al momento non ancora la Juve. Il centrocampista ha le idee chiare: vuole salutare la Juve il 23 agosto, giorno della finale di Champions. Un messaggio chiarissimo quello del bosniaco attraverso i social.

«Solo pensarlo mi mette i brividi, ma questa sera finisce la mia esperienza in Serie A con la Juventus. Però non è ancora il momento dei saluti, per quelli ho intenzione di aspettare il 23 agosto».