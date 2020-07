View this post on Instagram

C'è chi scrive la storia e chi la legge. C'è chi scrive la storia e chi la rilegge. C'è chi scrive la storia e chi la ririlegge. C'è chi scrive la storia e chi la riririlegge. C'è chi scrive la storia e chi la ririririlegge. C'è chi scrive la storia e chi la riririririlegge. C'è chi scrive la storia e chi la ririririririlegge. C'è chi scrive la storia e chi la riririririririlegge. C'è chi scrive la storia e chi la ririririririririlegge. #Stron9er 🇮🇹🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 #ForzaJuve