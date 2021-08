Pjanic Juve, il bosniaco vuole solo i bianconeri: Roma messa in stand-by

Miralem Pjanic ha una sola idea in testa, quella di tornare alla Juventus: il bosniaco ha messo in stand-by la Roma

La Juventus ha ufficializzato l’acquisto di Manuel Locatelli. I bianconeri ora hanno sistemato il centrocampo ed è difficile che possa arrivare qualcuno a Torino se prima non dovesse partire una pedina in mediana. McKennie è il centrocampista con più mercato e per la Juventus non è incedibile, a fronte di offerte importanti.

Resta in lizza sempre Miralem Pjanic, desideroso di tornare alla Juventus. Come riporta Mundo Deportivo, Pjanic starebbe prendendo tempo di fronte alle avances di Mourinho alla Roma perché vorrebbe aspettare un nuovo possibile assalto della Juventus. Come detto però, senza partenze, difficile vedere un altro acquisto a centrocampo.