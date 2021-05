Pjanic lascia il Barcellona, ma ad una condizione: il futuro di Koeman

Miralem Pjanic può lasciare il Barcellona al verificarsi di una condizione: ecco cosa può succedere al centrocampista

Il futuro di Miralem Pjanic potrebbe non essere in blaugrana. Come rivela il Mundo Deportivo, il centrocampista bosniaco, che non ha trovato tanto spazio al Barcellona, potrebbe giocare altrove già dal prossimo anno, soprattutto al verificarsi di una condizione.

Il centrocampista potrebbe infatti lasciare se dovesse rimanere Koeman. Come lui anche Neto, Umtiti, Júnior Firpo, Matheus Fernandes, Philippe Coutinho con Martin Braithwaite.

