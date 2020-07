Platini: «Juve? Per il mio futuro non escludo nulla»

Platini, ex numero 10 della Juventus, è stato intervistato dal Corriere della Sera, al quale ha parlato di presente ma soprattutto di futuro

Platini, ex numero 10 della Juventus, è stato intervistato dal Corriere della Sera, al quale ha parlato di presente ma soprattutto di futuro.

SUL FUTURO – «Juve, Eca o Federeazione francese? Non mi precludo nulla. Si sono dette tante cose, sono svincolato, vediamo. Ho fatto tante cose con il calcio. Devo trovare qualcosa di utile per il calcio, che mi piaccia: non è proprio semplice, non voglio ripetermi».