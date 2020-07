Probabili formazioni Cagliari Juventus: Simeone sfida Higuain. Sarri vuole preparare al meglio la squadra per la Champions League

Lo scudetto è stato vinto, ma ora Maurizio Sarri dovrà pensare alla Champions League. Le ultime due partite saranno utilissime per poter far giocare chi ha trovato poco spazio, ma soprattutto per dare minutaggio ai propri giocatori e proiettarsi poi per la sfida contro il Lione. Attenzione però al Cagliari, che vuole assolutamente regalarsi una vittoria prestigiosa.

COME ARRIVA IL CAGLIARI – Oliva, Nainggolan, Luca Pellegrini, Pavoletti. Sono questi i quattro indisponibili di mister Zenga per la prossima sfida. Si va verso la conferma del 4-3-1-2 con Pereiro tra le linee e l’attacco formato da Simeone e Joao Pedro.

COME ARRIVA LA JUVENTUS – Rabiot sarà squalificato, mentre Danilo, De Sciglio, Dybala, Khedira, Douglas Costa, Chiellini non saranno a disposizione di mister Sarri. Buffon va in porta, con Bernardeschi, Higuain e Cristiano Ronaldo a completare il pacchetto offensivo.

Probabili formazioni Cagliari Juventus

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Pisacane, Walukiewicz, Klavan, Lykogiannis; Faragò, Birsa, Ionita; Pereiro; Simeone, Joao Pedro.

Squalificati: Nandez

Indisponibili: Oliva, Nainggolan, Lu. Pellegrini, Pavoletti

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Rugani, Bonucci, A. Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, C. Ronaldo.

Squalificati: Rabiot

Indisponibili: Danilo, De Sciglio, Dybala, Khedira, Douglas Costa, Chiellini