Platini: «Paolo Rossi era una farfalla, volava leggero tra lupi e squali»

Michel Platini ha ricordato Paolo Rossi sulle pagine de Il Giornale: queste le sue parole.

LUTTI NEL 2020 – «Ho perso un altro amico, dopo Gaetano, di quegli anni bellissimi a Torino. È un anno difficile per la mia memoria, Michel Hidalgo, Robert Herbin, Diego Maradona, adesso Paolo. Mi ritrovo solo».

PAOLO ROSSI – «Paolo era una farfalla, volava leggero tra lupi e squali, era svelto nella testa, velocissimo nell’intuizione, opportunista nei movimenti, decisivo in area di rigore. Sapeva sopperire a un fisico non certo superbo con la saggezza, prevedendo quello che i compagni avevano in testa, lo sviluppo dell’azione che lui andava a concludere. Spesso lo vedevo stanco, sul lettino dei massaggi, con la borsa del ghiaccio a lenire i dolori delle sue gambe. Non aveva più menischi eppure era veloce, fulmineo nell’approfittare di situazioni critiche in area di rigore avversaria».