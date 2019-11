Platini: «Var? Sono contro, non regola i problemi, li sposta»

Platini, l’ex presidente della Uefa, ospite ieri a “Che tempo che fa” ha detto la sua sull’introduzione del Var nel calcio

Platini non è uno che ha problemi a dire quello che pensa. L’ex presidente della UEFA ieri era ospite a “Che tempo che fa” e ha riservato parole poco carine nei confronti del VAR.

«Perchè sono contro il Var? Perchè non regola le cose ma le sposta. Per spiegare perchè non sono d’accordo ci vorrebbero trenta minuti. Sono convintissimo di quello che dico e penso che non si tornerà indietro».