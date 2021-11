Playoff Mondiali 2022, l’Italia giocherà fuori casa l’eventuale finale: i dettagli

Urna a dir poco malevola quella di Zurigo per l’Italia di Mancini: gli azzurri giocherebbero fuori casa l’eventuale finale per andare ai Mondiali

Non è andata bene all’Italia di Roberto Mancini. L’urna di Nyon ha riservato gli azzurri la semifinale contro la Macedonia del Nord e l’eventuale finale contro lo spauracchio Portogallo, che se la dovrà vedere con la Turchia.

Le cattive notizie non finiscono qui visto che l’ultimo atto per andare in Qatar si giocherà o in Portogallo o in Turchia e non nel nostro paese.