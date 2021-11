Giornata di sorteggio playoff mondiali che si giocheranno a marzo e definiranno il cammino degli Azzurri per qualificarsi a Qatar 2022

Saranno tre le squadre a conquistare l’accesso ai Mondiali 2022 tramite i playoff che vivono il primo step tramite sorteggio.

Dodici le squadre nelle due urne: insieme agli Azzurri ecco in prima fascia Portogallo, Russia, Scozia, Svezia, Galles, mentre nella seconda saranno presenti Austria, Repubblica Ceca, Macedonia del Nord, Polonia, Turchia, Ucraina.

Il primo turno vedrà le sei teste di serie affrontare le rivali in gara secca sul proprio territorio, mentre le tre “finali” si definiranno successivamente con sorteggio per chi giocherà in casa. L’Italia affronterà in semifinale la Macedonia del Nord, poi una tra Portogallo e Turchia nell’eventuale finale che gli Azzurri giocheranno fuori casa.

TABELLONE A

SEMIFINALE 1

Scozia-Ucraina

SEMIFINALE 2

Galles-Austria

TABELLONE B

SEMIFINALE 3

Russia-Polonia

SEMIFINALE 4

Svezia-Repubblica Ceca

TABELLONE C

SEMIFINALE 5

Italia-Macedonia del Nord

SEMIFINALE 6

Portogallo-Turchia