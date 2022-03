Playoff Mondiali Qatar 2022: squadre, regolamento, calendario

Gli ultimi posti per la Coppa del Mondo saranno assegnati attraverso gli spareggi: Playoff Mondiali Qatar 2022

Le ultime 3 delle 13 Nazionali europee che parteciperanno ai Mondiali di Qatar 2022 verranno fuori dai playoff, in programma nel mese di marzo 2022. Agli spareggi prenderanno parte le seconde classificate nei 10 gironi di qualificazione europei, fra cui l’Italia campione d’Europa di Roberto Mancini, esclusa la Russia, più le migliori due vincitrici dei gironi dell’ultima Nations League. Tutto sui Playoff Mondiali Qatar 2022: date, squadre, sorteggio e calendario.

Formula playoff Mondiali Qatar 2022

Accedono ai playoff, come detto, 12 squadre in tutto, le 10 seconde nei 10 gironi di qualificazione europei più le 2 migliori dell’ultima Nations League non qualificate attraverso le qualificazioni. Le 12 squadre, mediante un sorteggio, sono state divise in 3 gironi da 4 Nazionali ciascuno.



In ogni girone sono state individuate 2 teste di serie e 2 non teste di serie. Le due teste di serie affronteranno le due non teste di serie in semifinali in gara unica, che determineranno le due finaliste, le quali si affronteranno sempre in gara unica. Da ogni girone uscirà, pertanto, una sola qualificata.

In seguito al conflitto in Ucraina, nel Gruppo B la Russia è stata esclusa e la Polonia è ammessa direttamente in finale, mentre nel Gruppo A la sfida di semifinale Scozia-Ucraina è rinviata al mese di giugno in data ancora da definire.

Sorteggio playoff Mondiali Qatar 2022

A definire i tre gironi dei playoff è stato un sorteggio, tenutosi venerdì 26 novembre 2021, alle ore 17 a Zurigo, in Svizzera. Sono stati così composti tre ‘gruppi’ o ‘percorsi’ (A, B, C) di 4 squadre ciascuno (due teste di serie e due non teste di serie in ogni gruppo).

Le due teste di serie affronteranno le due non teste di serie in semifinale (gara unica), e le vincenti si scontreranno in finale (gara unica). Una sola squadra per ogni percorso accederà alla fase finale dei Mondiali.

N.B. In seguito all’esclusione della Russia per il conflitto in Ucraina, il Gruppo

Quando si giocano i playoff?

Le semifinali dei tre gironi degli spareggi si disputeranno il 24 e il 25 marzo 2022, mentre le tre finali si giocheranno il 28 e il 29 marzo. Le semifinali si giocheranno in casa delle squadre teste di serie, il campo della finale sarà invecec deciso per sorteggio.

Semifinali playoff: 24 e 25 marzo 2022

Finali playoff: 28 e 29 marzo 2022

Fa eccezione il Gruppo A, nel quale è inserita l’Ucraina, che esprimerà la sua qualificata nel mese di giugno.

Chi partecipa ai playoff Mondiali Qatar 2022

Scozia Galles Austria (grazie alla Nations League) Russia (esclusa) Repubblica Ceca (grazie alla Nations League) Galles Macedonia del Nord Portogallo Svezia ITALIA Polonia Ucraina Turchia

Teste di Serie e cosa comporta

Le 12 squadre qualificate ai playoff sono state suddivise in ‘Teste di serie’ e ‘Non teste di serie’. Saranno ‘Teste di Serie’ le 6 Nazionali classificatesi al 2° posto nel loro girone eliminatorio con il punteggio più alto. Fra le ‘Teste di Serie’ troviamo così fra le altre Portogallo e Italia. In lizza anche la Repubblica Ceca, che pur essendo ammessa ai playoff attraverso la Nations League, può ancora arrivare 2ª nel suo girone. In questo caso una

Le ‘Non teste di serie’, invece, saranno le 4 peggiori seconde delle Qualificazioni più le due migliori non qualificate della Nations League. Fra esse ci saranno sicuramente Austria (ammessa attraverso la Nations League) e Macedonia del Nord, mentre fra Repubblica Ceca e Galles, che si contendono il 2° posto nel proprio girone, chi arriverà 2ª sarà ‘Testa di serie’, chi sarà 3ª sarà qualificata attraverso la Nations League e dunque ‘Non testa di serie’.

Il vantaggio per le Nazionali ‘Teste di serie’ sarà quello di giocare in casa la semifinale dei playoff.

Questa la suddivisione delle squadre in vista del sorteggio:

TESTE DI SERIE

Portogallo Italia Russia Scozia Svezia Galles

NON TESTE DI SERIE

Turchia Polonia Macedonia del Nord Ucraina Austria Repubblica Ceca

Calendario playoff Mondiali Qatar 2022

Le ultime 3 qualificate dell’Europa per i Mondiali di Qatar 2022 saranno espresse attraverso i playoff, che si giocheranno nel marzo 2022.

Tramite sorteggio, il 26 novembre 2021 si è provveduto alla definizione dei tre gruppi, così composti:

GRUPPO A

Scozia

Ucraina

Galles

Austria

Semifinale – Giovedì 24 marzo

Galles-Austria (B)

Semifinale – Giugno 2022

Scozia-Ucraina (A)

*gara rinviata in seguito all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia

Finale – Martedì 29 marzo

Vincente A-Vincente B

GRUPPO B

Russia

Polonia

Svezia

Repubblica Ceca

Semifinali – Giovedì 24 marzo

Russia-Polonia (C) *

* Svezia-Repubblica Ceca (D)

*La Russia è stata squalificata in seguito all’invasione dell’Ucraina, e la Polonia accede direttamente alla finale.

Finale – Martedì 29 marzo

Polonia–Vincente D

GRUPPO C

ITALIA

Macedonia del Nord

Portogallo

Turchia

Semifinali – Giovedì 24 marzo

ITALIA-Macedonia del Nord (E)

Portogallo-Turchia (F)

Finale – Martedì 29 marzo