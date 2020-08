Playoff serie B, il Chievo non sbaglia: Empoli eliminato, i clivensi sfideranno lo Spezia nella semifinale. Tre rigori sbagliati

Sono serviti tre calci di rigori – sbagliati – e i tempi supplementari per decidere la semifinalista tra Chievo Verona ed Empoli. Alla fine passano i clivensi per via del miglior posizionamento in classifica, non basta il gol di Tutino al 110′. Succede un po’ di tutto tra azzurri e gialloblù, ma alla fine sono i veronesi che si andranno a giocare la semifinale con lo Spezia. Questa sera invece ci sarà la sfida tra Cittadella e Frosinone.

Chievo Verona-Empoli 1-1 d.t.s. (primo tempo 0-0)

Marcatori: 98′ Garritano (C), 110′ Tutino (E)

Chievo Verona (4-3-3): Semper; Dickmann, Leverbe, Rigione, Renzetti; Segre (118′ Karamoko), Esposito (81′ Zuelli), Obi (73′ Di Noia); Vignato (118′ Cavar), Djorjevic (91′ Ceter), Garritano. All. Aglietti.

Empoli (4-3-3): Brignoli; Antonelli (67′ Pinna), Romagnoli, Nikolaou, Fiamozzi; Ricci (68′ Frattesi), Henderson, Bandinelli (106′ Tutino); Bajrami (67′ Mancuso), La Mantia, Ciciretti (101′ Moreo). All. Marino.

Arbitro: sig. Ghersini di Genova

Ammoniti: 40′ Henderson (E), 95′ Ceter (C)