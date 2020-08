Playoff Serie B, lo Spezia batte 0-1 il Frosinone nella finale d’andata

Lo Spezia ha sconfitto 0-1 il Frosinone nel match di questa sera, valido per la finale d’andata dei playoff di Serie B

La squadra allenata da mister Vincenzo Italiano è andata in vantaggio al 21′ grazie alla rete decisiva di Gyasi. Il match di ritorno è in programma il 20 agosto proprio in casa dello Spezia. A favore del club ligure c’è anche il miglior piazzamento in classifica (il terzo posto contro l’ottavo posto del Frosinone).