Playoff Serie B, lo Spezia vince in rimonta e a in finale contro la Cremonese

Playoff Serie B, lo Spezia raggiunge la Cremonese in finale: i liguri, forti del successo all’andata, battono in rimonta il Catanzaro

Lo Spezia conquista con autorità l’accesso alla finale playoff Serie B, superando anche al ritorno il Catanzaro con un netto 2-1 che, sommato al 2-0 dell’andata, certifica una superiorità mai realmente messa in discussione. I liguri partono in controllo e incassano lo svantaggio solo al 32’, quando Scognamillo punisce una respinta incerta di Gori sugli sviluppi di una punizione. Ma la reazione è immediata: passano appena cinque minuti e Aurelio pareggia sfruttando un’uscita maldestra di Pigliacelli su un cross insidioso di Kouda. Il pareggio consente allo Spezia di andare al riposo in vantaggio sul doppio confronto, mantenendo serenità e controllo.

Nel secondo tempo il Catanzaro prova a gettare il cuore oltre l’ostacolo e alza i ritmi alla ricerca di un gol che riapra la qualificazione. Lo Spezia però è cinico: al 62’, Wisniewski svetta su un cross perfetto di Pio Esposito e sigla il 2-1, inizialmente annullato per un presunto fallo su Iemmello ma poi convalidato dal VAR. Il gol taglia le gambe ai calabresi, che tentano un forcing finale senza troppa convinzione. Le chance migliori capitano a Pittarello, ma senza esito. A peggiorare la situazione per gli ospiti arriva anche l’espulsione di Biasci all’85’, entrato da pochi minuti e subito protagonista in negativo con un fallo inutile su Hristov. Lo Spezia amministra con ordine e intelligenza gli ultimi minuti, forte anche della superiorità numerica, e al triplice fischio può festeggiare l’approdo alla finalissima. Ora la sfida decisiva sarà contro la Cremonese, per un duello che mette in palio l’ultimo biglietto per la Serie A.