Plusvalenze Napoli, Grassani ribadisce: «Solo un'operazione oggetto di indagine, ma Osimhen...»

Napoli, il legale Grassani parla del caso plusvalenze in casa azzurra. Le dichiarazioni sull’operazione Victor Osimhen

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss, l’Avvocato Grassani ha parlato così del caso plusvalenze in casa Napoli.

LE PAROLE – «Non è stata una requisitoria indolore rispetto alle reazioni del presidente De Laurentiis e dell’amministratore delegato Andrea Chiavelli. Non ci si aspettava una richiesta così dura e soprattutto in grado di azzerare viste anche le durate, undici e nove mesi, l’operatività del club. C’è un rigetto totale rispetto a queste richieste. Domani parleremo noi e venerdì dovrebbero arrivare i verdetti. L’operazione Osimhen è l’unica che riguarda il Napoli rispetto alle decine che hanno coinvolto altri club ed è un’operazione che non ha un procedimento anche penale, si esaurirà nell’ambito della sola giustizia sportiva. La valutazione secondo la procura è stata sovrastimata di 22 milioni di euro rispetto alla valutazione col Lille di 72 milioni. Oggi Osimhen vale oltre 100 milioni di euro giocando meno della metà delle partite a causa del covid e di vari infortuni».