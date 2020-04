Pochesci duro: «Il campionato è falsato, si dovrebbe annullare tutto»

Sandro Pochesci ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva della possibile ripresa dei campionati. Le sue parole

Sandro Pochesci, tecnico, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva del campionato e della sua eventuale ripresa.

RIPERCUSSIONI SUL CALCIO – «La Serie A e forse la Serie B non avranno grandi ripercussioni dall’emergenza coronavirus, sono campionati quasi autogestiti e portano grande benessere. Lo stesso non si può dire per Serie C e dilettanti, nessuno si preoccupa della base della piramide che si scioglierà come neve a primavera. Chi mette soldi nel calcio dilettantistico sa che sono a fondo perduto, sono sicuro che ora ci sarà ben più del 30% prospettato di società che scompariranno. Ci saranno tante fusioni per sopravvivere e portare avanti una passione che non può contare sulle risorse economiche di A e B».

RIPARTENZA – «Giocare tre partite a settimana significa sconvolgere tutto, l’idea di introdurre cinque sostituzioni può essere utile. Con i giocatori il lavoro dovrà essere soprattutto psicologico perché viene a mancare l’adrenalina della partita con il pubblico. Comunque vada sarà un campionato falsato. L’ideale sarebbe annullare i campionati, poi dare le promozioni e non le retrocessioni. Magari questa può essere l’occasione per la riforma dei campionati».