Pochettino chiama Leonardo e Kane: vuole andare via dal PSG

Mauricio Pochettino avrebbe chiamato Leonardo per chiedere di andare via dal Paris Saint Germain: ecco i dettagli sul tecnico

Mauricio Pochettino è uno degli allenatori più ricercati a livello europeo: il tecnico argentino, attualmente al Paris Saint Germain, avrebbe richiesto a Leonardo di lasciare il club, come riporta il Daily Mail.

Non solo il Real Madrid nel suo futuro ma anche un ritorno al Tottenham: Pochettino avrebbe già chiamato Kane per convincerlo a restare al Tottenham. Aggiornamenti di ora in ora sul tecnico.