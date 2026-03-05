Podcast Calcio: nasce Audio Zone, l’hub multimediale di Calcionews24 tra notizie, mercato e approfondimenti

Podcast Calcio: nasce Audio Zone, con Calcionews24 allarga i suoi confini tra notizie, mercato e approfondimenti. Ecco di cosa si tratta

Nasce Audio Zone, il nuovo hub multimediale di CalcioNews24 interamente dedicato ai contenuti audio sul mondo del calcio. La piattaforma propone notiziari flash quotidiani pensati per chi vuole restare aggiornato in pochi minuti: due appuntamenti fissi alle 12:00 e alle 18:00 con le ultime notizie, gli sviluppi di Serie A e i retroscena di calciomercato, confezionati in pillole rapide e fruibili ovunque.

L’offerta è decisamente ricca: la sezione ospita una selezione curata di podcast originali, interviste esclusive ai protagonisti e approfondimenti. Non mancano format narrativi e di intrattenimento, agli approfondimenti e le interviste esclusive pensate per chi cerca analisi dettagliate e storytelling sportivo. E poi la sezione con i contenuti speciali e originali, tra cui football snack e Italiani all’estero e molto altro.

La redazione sfrutta tecnologie avanzate per trasformare in audio anche gli articoli più letti, garantendo una fruizione comoda e immediata su più dispositivi. I contenuti sono riproducibili dal player integrato sul sito o disponibili sulle principali piattaforme di streaming come Spotify e Spreaker, per un’esperienza immersiva che unisce rapidità informativa e profondità di analisi.

