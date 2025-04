Pogba torna in campo con la sua nuova squadra? Un club di terza serie portoghese annuncia il francese ma c’è un dettaglio clamoroso – FOTO

Paul Pogba torna in campo con la un’altra squadra? Un club di terza categoria portoghese annuncia il francese ma… – FOTO

I tifosi del Leca FC, squadra che milita nella terza serie portoghese, hanno iniziato la giornata con una notizia sorprendente: l’annuncio di Paul Pogba. Il club ha condiviso un post sul proprio profilo X, accompagnato da una foto del campione francese con la maglia della squadra e la firma del contratto del centrocampista. Un colpo di mercato inatteso che ha acceso l’entusiasmo della tifoseria!

𝑩𝒊𝒆𝒏𝒗𝒆𝒏𝒖𝒆, @paulpogba ! 🇫🇷



O atleta chega ao Leça FC num acordo permanente.



"𝐿𝑒 𝑚𝑖𝑙𝑖𝑒𝑢 𝑒𝑠𝑡 𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒́, 𝑎𝑡𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡-𝑑𝑒́𝑓𝑒𝑛𝑠𝑒, 𝑃𝑎𝑢𝑙𝑜, 𝑃𝑎𝑢𝑙𝑜, 𝑃𝑎𝑢𝑙 𝑃𝑜𝑔𝑏𝑎!

𝐿𝑎 𝑝𝑖𝑜𝑐ℎ𝑒: 𝑃𝑎𝑢𝑙𝑜, 𝑃𝑎𝑢𝑙𝑜, 𝑃𝑎𝑢𝑙 𝑃𝑜𝑔𝑏𝑎!" pic.twitter.com/WOLZQZiNUK — Leça Futebol Clube (@lecafcoficial) April 1, 2025

L’ex centrocampista della Juventus ha davvero trovato una nuova squadra? Decisamente no. È il 1° aprile 2025, e il post del club portoghese non è altro che un elaborato “pesce d’aprile”. Una trovata che ha colto nel segno, diventando virale e facendo il giro del mondo in poche ore.