Pogba carica lo United: «Siamo in grado di vincere uno o due trofei in questa stagione»

Paul Pogba parla del suo momento al Manchester United: ecco le parole del centrocampista francese sui Red Devils

Paul Pogba, ai canali ufficiali del Manchester United, ha parlato della stagione in corso. Parole che sembrano una dichiarazione d’amore.

POGBA – «Lo United è sinonimo di successo. Siamo in grado di vincere uno o due trofei in questa stagione. Non vogliamo perdere questa opportunità. Il segreto è giocare di squadra. In passato potremmo aver giocato in modo troppo difensivo o troppo offensivo. Ci mancava equilibrio e controllo della palla. Ora va molto meglio, tutto è molto più strutturato. Tutti i nostri sforzi sembrano ripagati. Se continueremo a giocare in questo modo, penso che non ci sia nulla che possa impedirci di raggiungere i nostri obiettivi».