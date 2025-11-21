Pogba, il grande ritorno! Dopo 811 giorni l’ex Juve convocato per Monaco Rennes. Il francese rivede la luce in fondo al tunnel

Pogba rivede il campo: dopo 811 giorni l’ex Juventus torna tra i convocati del Monaco per la sfida col Rennes

Il conto alla rovescia è finito: Paul Pogba torna ufficialmente tra i convocati per una gara di Ligue 1, dopo un’assenza durata 811 giorni. La notizia, attesa da tutto il calcio francese e non solo, arriva alla vigilia della 12ª giornata: il centrocampista sarà a disposizione per Monaco–Rennes di sabato 22 novembre.

A inserirlo in lista è stato Sébastien Pocognoli, tecnico subentrato ad Adi Hütter, che ha deciso di premiare il lavoro svolto dall’ex Juventus nelle ultime settimane. Pogba, classe 1993, non giocava una partita ufficiale da oltre due anni, travolto da una serie di problemi: infortuni cronici al ginocchio, la squalifica per doping poi ridotta, e nuovi guai muscolari dopo l’arrivo a parametro zero nel Principato.

Difficile vederlo titolare, ma il rientro rappresenta un segnale psicologico importante per squadra e giocatore. Probabile uno spezzone nel finale, per riassaporare il campo e l’ovazione del “Louis II”. La Juventus, che con lui ha condiviso trionfi e delusioni, osserva da lontano: il “Polpo” è tornato, e con lui la speranza di una nuova rinascita calcistica.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

