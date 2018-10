Pogba a cuore aperto: «Juve tante emozioni, Manchester è casa mia»

Il centrocampista del Manchester United, Paul Pogba, ha parlato della sfida contro la Juventus in programma questa sera

Grande attesa per Manchester United–Juventus, gara in programma questa sera alle ore 21 a Old Trafford. Il centrocampista dello United, ex Juve, Paul Pogba, ha parlato al sito della Uefa, raccontando le sue emozioni in vista della gara: «Parlavo, scherzando, con mio fratello di un possibile girone di Champions League con la Juventus e così è andata per davvero. E’ davvero speciale. Tanti messaggi con gli ex compagni, tante emozioni».

Prosegue Pogba: «Alla Juve ho vissuto la mia prima stagione da professionista, ho trovato il mio primo gol. Poi sono tornato a casa, essendo cresciuto qui. Sarà sempre casa mia, Manchester. Sono cresciuto qui, ci siamo riuniti con i miei vecchi compagni ci siamo riuniti. Sono contento della carriera che ho avuto, poi c’è stato il ritorno a Old Trafford, tutto splendido. Vittoria della Champions? Impossibile da pronosticare, proprio come il Mondiale. Tutto rimane possibile, è un mio obiettivo. Penso tutti i giorni a vincerla, tutti la vogliono».