Pogba Juventus, Schira: «Si lavora al ritorno. Occhio a Douglas Costa»

La Juventus potrebbe riportare a Torino Paul Pogba. Secondo Nicolò Schira i contatti con il Manchester United sono in corso

La Juventus sogna il ritorno di Paul Pogba a Torino. Nicolò Schira ha affermato ai nostri microfoni che i contatti per riportarlo in bianconero sono in corso, con alcune pedine di scambio.

MERCATO JUVE – «Sicuramente la prima scelta è un grande centrocampista, una mezzala che abbia gol nei piedi, una grande forza fisica. Inutile nascondere che il grande sogno, che poi sogno non è perché i contatti stanno andando avanti in questo senso, è quello di riportare a Torino Paul Pogba. Paratici ci sta provando con pedine di scambio, come Ramsey e Douglas Costa, ed è suo il nome in entrata. Per quanto riguarda il nome in uscita credo che, dopo l’arrivo di Kulusevski, ci sia un po’ di affollamento sulle corsie offensive di giocatori che hanno quelle caratteristiche, e credo che uno tra Bernardeschi e Douglas Costa possa essere di troppo. Douglas Costa piace tanto a Sarri ma potrebbe essere una pedina di scambio importante. Non mi meraviglierei invece se andasse via Bernardeschi perché ultimamente ha trovato poco spazio. Non dimentichiamoci che questo è l’anno che va all’Europeo: è vero che Mancini lo ritiene un giocatore importante ma se Bernardeschi dovesse giocare pochissimo, rischia di perdere l’Europeo».