Pogba chiude alla Juve? «Manchester è casa, prima 4 anni in vacanza»

Paul Pogba chiude le porte a un ritorno alla Juventus? Ecco le parole del centrocampista del Manchester United

Parole che faranno discutere quelle di Paul Pogba. Il centrocampista del Manchester United è uno dei sogni di mercato della Juventus. Il francese è stato accolto alla grande dal pubblico bianconero in occasione della sfida contro i Red Devils e i tifosi sperano di poter rivedere Paul nuovamente in maglia bianconera. Il centrocampista non ha un solido rapporto con José Mourinho ma, come dichiarato da Mino Raiola, avrebbe chiarito con il tecnico portoghese. Intanto, arrivano dichiarazioni dall’Inghilterra che non faranno piacere ai tifosi juventini che già pregustavano il ritorno del Polpo alla Juve.

Paul Pogba ha parlato a Inside United, la rivista ufficiale del Manchester United, e ha avuto parole importanti per il suo attuale club, definendo l’esperienza alla Juve «4 anni di vacanza». Ecco le parole di Paul: «Il ritorno allo United è stato bellissimo, ho sentito di essere di nuovo a casa. È come se non me ne fossi mai andato, sono semplicemente stato in vacanza per quattro anni. Ho sempre sognato di giocare all’Old Trafford, indossare la maglia del Manchester United, fare belle gare e segnare tanti gol. Non è cambiato nulla rispetto alla prima volta, solo i compagni e il mister. Il club è rimasto lo stesso da quando sono andato via a quando ho rimesso piede qui».