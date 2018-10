Nel 2009 il Mirror criticò duramente la spesa del Manchester United per quel sedicenne francese di nome Pogba

In occasione della sfida di Champions League tra Manchester United e Juventus, la Gazzetta dello Sport ha riproposto un simpatico aneddoto risalente al 2009: protagonista il grande ex della serata, Paul Pogba, e uno dei più famosi tabloid inglesi, il Mirror.

L’articolo tuonava contro il club inglese per la cifra investita, 175 mila sterline in contanti più una casa, per portare a Manchester un sedicenne francese sconosciuto. Il suo nome era proprio Paul Pogba, strappato alla Juventus sette anni più tardi per 110 milioni. Sicuramente, il Mirror avrà riservato pesanti critiche ai Red Devils anche in questa occasione.