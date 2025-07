Pogba si presenta al Monaco: ecco cosa ha detto nei confronti della Juve dopo le ultime polemiche! - Calcio News 24

Pogba si presenta al Monaco rilasciando qualche dichiarazione anche su quello che è stato il percorso alla Juve

Il centrocampista francese Paul Pogba si è presentato ufficialmente come nuovo giocatore del Monaco, aprendo un nuovo capitolo della sua carriera. Dopo un lungo periodo difficile, tra infortuni e squalifiche, Pogba ha scelto di ripartire dalla Ligue 1 con un messaggio chiaro: tornare protagonista.

Pogba e il legame con la Juve

Durante la conferenza stampa di presentazione, Pogba ha voluto chiarire il suo rapporto con la Juventus, club che lo ha lanciato nel grande calcio. «Ho sempre amato e amerò sempre la Juve. Questo club mi ha aiutato a diventare la persona che sono oggi», ha dichiarato il centrocampista. «Non c’è nessuna guerra da combattere contro nessuno. Alcuni all’interno del club mi sono sempre stati vicini, come il presidente Andrea Agnelli e Giorgio Chiellini. Altri, meno. Ma è la vita, va accettata com’è».

La scelta del Monaco

La decisione di Pogba di accasarsi al Monaco è stata dettata da una forte voglia di riscatto. «Sono competitivo e non voglio giocare per perdere. Il Monaco è una squadra ambiziosa, da due anni sul podio in Francia. Affrontare il PSG è una sfida stimolante. Credo che ora il peggio sia alle spalle. Mi sento di nuovo libero, emotivamente e fisicamente», ha spiegato.

Un nuovo inizio per Pogba

Pogba ha sottolineato di essere pronto ad adattarsi alle esigenze tattiche del Monaco: «Posso giocare in diverse posizioni, da 6, da 8, anche da 10. Sarà l’allenatore a decidere come utilizzarmi. In ogni caso, sono qui per aiutare la squadra con la mia esperienza». Ha anche parlato del gruppo: «Sto iniziando a conoscere i miei nuovi compagni. È strano, ma credo di essere il più anziano. Voglio capire come lavorano, come si allenano, e dare il mio contributo sia in campo che fuori».

Pogba vuole diventare un leader

Infine, Pogba ha parlato del suo ruolo nello spogliatoio: «Insieme a Eric Dier, possiamo fare da guida ai più giovani. È importante avere qualcuno che ti supporti nella vita quotidiana. Se ci sarà spazio per questo, io ci sarò».

Il nome Pogba torna dunque al centro della scena: dopo le ombre, è tempo di luce.