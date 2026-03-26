Pogba torna al gol dopo 4 anni: l’ex centrocampista della Juve segna in amichevole! – VIDEO

Pogba torna al gol dopo 4 anni: l’ex centrocampista della Juve segna in amichevole e manda un segnale importante per la sua rinascita

Sarà anche un’amichevole, ma il ritorno al gol di Paul Pogba fa comunque notizia. Il centrocampista francese è andato a segno nella sfida organizzata dal Monaco contro l’Under 23 del Brentford, terminata 2-1 per il club inglese. Un test utile per mettere minuti nelle gambe e, soprattutto, per rivedere l’ex Juventus tornare al gol a quattro anni di distanza dall’ultima volta.

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Per Pogba è stato un anno complicatissimo e il progetto di rinascita con il Monaco, finora, non ha seguito il percorso immaginato. Nell’ultima parte di stagione, però, il classe 1993 potrebbe tornare a dare il suo contributo: il gol, seppur in amichevole, rappresenta un primo segnale incoraggiante. Il francese è partito titolare contro il Brentford U23 e ha segnato con un destro potente dal limite, un rasoterra di prima intenzione dopo la respinta del palo. Una rete “alla Pogba”, che mancava dal febbraio 2022, quando segnò al Burnley con la maglia del Manchester United.

La stagione avrebbe dovuto segnare il suo rilancio, ma Pogba si è visto pochissimo: dopo il lavoro estivo per ritrovare la forma, ha debuttato solo il 22 novembre contro il Rennes, giocando poi pochi minuti contro PSG e Brest prima di fermarsi per un problema al polpaccio. È rimasto fuori a lungo, tornando ad allenarsi solo nell’ultima settimana e senza partecipare al recente 2-1 sul Lione. La pausa servirà a dargli minutaggio e condizione: il gol, arrivato dopo appena 30 minuti complessivi giocati in stagione, può restituirgli fiducia e diventare un segnale importante in vista degli ultimi due mesi dell’anno.

Opposés à Brentford en amical, nos Monégasques s’inclinent (1-2), malgré l’ouverture du score signée Paul Pogba 🎯 pic.twitter.com/opZiAZU9fa — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) March 26, 2026