Policano: «Oggi lavoro per l’Udinese con il taccuino in mano. C’è un calciatore del Milan nel quale mi rivedo. Ecco cosa mi disse Maradona per andare al Napoli»

Le parole di Roberto Policano, ex calciatore del Napoli, sulla sua carriera nel mondo del calcio e sul ruolo attuale all’Udinese

Roberto Policano era soprannominato Rambo, il che dice molto del calciatore e di come stava in campo. Oggi su La Gazzetta dello Sport ripercorre la sua carriera in una bella intervista.

IL PRESENTE – «Faccio l’osservatore per l’Udinese, ma non parlatemi di statistiche. Giro ancora con il taccuino».

CARATTERE – «Sono stato un po’ ribelle, ma senza mai mancare di rispetto».

SE GIOCASSE OGGI – «Avrei detto la mia, sì. Mi rivedo in Theo del Milan. Si può dire che sono stato un precursore del ruolo: a Torino giocavamo con due marcatori, Annoni e Bruno, e Cravero libero. Io potevo spingere».

L’ESORDIO IN A – «6 novembre 1983, Samp-Genoa, entro nella ripresa e colpisco una traversa. Io, ragazzo di un quartiere romano, che fino a sei mesi prima giocava in C2. Ho pensato ai miei genitori: mamma casalinga, papà curatore dell’archivio della presidenza. Gente umile, una soddisfazione».

COSA HA COMPRATO COL PRIMO STIPENDIO – «Una Mercedes. All’inizio giravo con la Panda».

MARADONA – «Ferrara me lo passò al telefono in ritiro. Mi disse “dai che le punizioni da destra le batti tu”. Trovai una piazza in lutto, ma il primo anno segnai 7 gol con Bianchi. Il miglior allenatore avuto a Napoli».