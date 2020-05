Polonia, dal 19 giugno via alle partite con il 25% degli spettatori negli stadi

Importante novità che arriva dal calcio polacco: dal 19 giugno le partite si svolgeranno di fronte al 25% degli spettatori

Importante novità dalla Polonia. Il calcio polacco aprirà parzialmente gli stadi al pubblico: le partite del campionato di calcio si svolgeranno dal 19 giugno di fronte a una quota di spettatori limitata al 25% della capacità dello stadio: lo ha annunciato il Primo Ministro Mateusz Morawiecki.

«I sostenitori potranno tornare (…) e sarà il 19 giugno. Garantiremo che l’accesso alle strutture per la disinfezione, l’acquisto di biglietti, l’arrivo allo stadio non conduca a raduni e che le persone vengano collocate nello stadio in conformità con gli standard sanitari».

Queste le parole del presidente della Federcalcio polacca Boniek: «Inizialmente, saranno ammessi solo i tifosi di casa».