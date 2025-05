Polverosi duro sulla Fiorentina: «Sconfitta indecorosa a Venezia, la squadra si è sgretolata. Ecco cosa sta mancando»

L’analisi di Alberto Polverosi, noto giornalista, sulla sconfitta della Fiorentina contro il Venezia. Tutti i dettagli in merito

Alberto Polverosi ha commentato nel suo editoriale sul Corriere dello Sport la sconfitta della Fiorentina contro il Venezia.

SCONFITTA – «Una pena. A Venezia la Fiorentina ha giocato, e giustamente perso, una partita indecorosa, vuota, assurda sul piano tattico, inesistente su quello della tecnica e del carattere. Probabilmente la peggiore partita della sua stagione. Una settimana e la squadra del giovane Palladino si è sgretolata».

STAGIONE – «Sconfitta a Roma nello scontro diretto con i giallorossi, eliminata sul suo campo in Conference League, umiliata dal Venezia che ha meritato la vittoria. Morale: nono posto in classifica. Resiste ancora una vaga possibilità d’Europa, ma se non accade un miracolo la Fiorentina, nelle condizioni di ieri, ha la concreta possibilità di finire la stagione con un triste fallimento, senza considerare quello che potrà accadere in estate con le questioni aperte di Kean e De Gea».

SINGOLI – «Sono mancati i leader, male Fagioli, male Gosens, malissimo Pongracic e Pablo Marí, incerto perfino De Gea, un disastro totale, inconcepibile se si pensa che questa partita, dopo l’eliminazione col Betis, era diventata fondamentale per la stagione dei viola. (…) Serviva un’altra idea, serviva soprattutto un po’ di coraggio, c’erano 33 punti di differenza in classifica, possibile che fosse la Fiorentina, più del Venezia, a preoccuparsi?».

VENEZIA – «Le ultime righe sulla vittoria ma anche sul gioco, sulla tenuta, sulla forza del Venezia di Di Francesco che ha fatto un salto in classifica, scavalcando Empoli e Lecce. Ha dimostrato alla Fiorentina cosa significa la parola “orgoglio”».