Venezia Fiorentina: impresa Di Francesco, balzo per la salvezza; nei viola c’è solo Mandragora

Venezia Fiorentina, impresa di Di Francesco: i lagunari battono la viola e fanno un passo decisivo in avanti per la salvezza

Il Venezia conquista una vittoria fondamentale contro la Fiorentina nella lotta salvezza grazie a una prestazione intensa e ben preparata, concretizzata nel celebre “minuto del destino“: venti secondi tra il palo colpito da Ranieri e il gol decisivo di Oristanio su azione fulminea. Per la prima volta in stagione, la squadra di Di Francesco esce dalla zona retrocessione, frutto di un lavoro tattico intelligente e di una mentalità feroce che ha sopperito ai limiti offensivi cronici. L’allenatore ha disegnato una squadra corta, aggressiva e pronta a colpire in velocità, con il contributo di tutti, da Busio a Nicolussi Caviglia, in un mix di sacrificio e lucidità.

Dall’altra parte, la Fiorentina ha offerto una prestazione desolante, svuotata fisicamente e psicologicamente, con un solo Mandragora a tentare di reagire. Le assenze pesano, ma non spiegano l’apatia collettiva e l’assenza di idee. Palladino ha sperimentato senza trovare soluzioni, finendo per confondere ulteriormente la squadra. Mentre il Venezia ha dimostrato di saper imparare dai propri errori, i viola sembrano incapaci di crescere anche attraverso le sconfitte: l’Europa si allontana, e la stagione rischia di svanire in un mesto anonimato.