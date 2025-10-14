Popov Empoli, la nuova stella che incanta la Serie B: è già finito nel radar della Serie A

Popov Empoli, il giovane talento illumina la Serie B: i club di Serie A hanno già messo gli occhi su di lui. Tutti i dettagli

A Empoli è sbocciato un talento che sta attirando l’attenzione non solo degli addetti ai lavori, ma anche dei club di Serie A. Si tratta di Bogdan Popov, giovane attaccante che in poche settimane ha saputo imporsi come uno dei protagonisti assoluti del campionato cadetto.

Il suo impatto è stato definito “devastante”: Popov ha mostrato qualità tecniche fuori dal comune, unite a una personalità sorprendente per la sua età. Non si limita a finalizzare, ma partecipa attivamente alla manovra, crea spazi per i compagni e sa rendersi pericoloso in più modi.

Le sue prestazioni hanno già acceso i riflettori delle squadre di massima serie, che lo seguono con grande interesse. Empoli, dal canto suo, si gode il gioiello e spera di poterlo trattenere il più a lungo possibile, consapevole che il suo nome è destinato a circolare sempre di più nel panorama calcistico italiano.

