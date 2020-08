Calciomercato Pordenone, Di Gregorio saluta i neroverdi ma resta in B: si avvicina il Monza, le prossime ore saranno decisive

«Un enorme grazie a questa città che mi ha dato tanto. Porterò nel cuore ogni singola persona che ha fatto parte di questo splendido percorso». Così Michele Di Gregorio ha deciso di salutare il Pordenone.

Il portiere di proprietà dell’Inter era in prestito con i neroverdi, ma tornerà alla base per essere ceduto al Monza. I biancorossi, dunque, hanno trovato l’estremo difensore per il nuovo campionato di B.