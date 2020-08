Pordenone, Tesser: «Vittoria meritata, Tremolada giocatore straordinario»

L’allenatore del Pordenone, Attilio Tesser, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria ottenuta contro il Frosinone

«E’ stata una bella partita, intensa, abbiamo avuto le nostre occasioni anche prima dei cambi e credo che abbiamo meritato questa vittoria. Tremolada in questa categoria è un giocatore straordinario, ma Gavazzi mi garantisce equilibrio e li alterno un po’. Siamo venuti a giocarcela, solo nei primi dieci minuti del primo tempo ci siamo abbassati un po’ troppo. Ci sono ancora 90 minuti da fare e il Frosinone ha dimostrato già contro il Cittadella quello di cui è capace, c’è la consapevolezza di quello che abbiamo fatto e che siamo praticamente rimasti sempre nella parte alta della classifica. E’ il primo anno che siamo in Serie B, siamo partiti bene e con entusiasmo: si lavora e si va avanti senza grandi proclami nella maniera giusta. In spogliatoio non abbiamo festeggiato perché sappiamo che non è finita».