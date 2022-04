Portiere Lazio, intesa Sarri-Tare: Sergio Rico in cima alla lista

Calciomercato Lazio: Sarri e Tare avrebbero trovato un’intesa sul prossimo portiere biancoceleste, si punterà su Sergio Rico

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola riporta un’importante indiscrezione di mercato sul futuro della porta della Lazio. I biancocelesti dovranno infatti sostituire sia Strakosha che Reina, entrambi in scadenza e destinati all’addio (anche se lo spagnolo potrebbe rinnovare in caso di qualificazione europea).

Dopo aver cullato il sogno Kepa, con il Chelsea disposto al prestito ma il cui ingaggio da 7 milioni netti frena ogni entusiasmo, Sarri e Tare hanno trovato un’intesa sul profilo di Sergio Rico, portiere del PSG oggi in prestito al Maiorca. Il costo è di 4-5 milioni di euro, ad oggi è lui il nome in pole per la porta del prossimo anno. Senza dimenticare il ruolo di secondo: se Reina dovesse effettivamente partire, Provedel dello Spezia, destinato all’addio a zero a giugno, è il nome cerchiato in rosso sul taccuino del d.s..

