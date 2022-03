Portiere Lazio, prende quota l’ipotesi Carnesecchi: la situazione

Calciomercato Lazio: come nuovo portiere i biancocelesti starebbero pensando con convinzione a Carnesecchi

Con Strakosha e Reina in uscita, uno dei ruoli che la Lazio dovrà rinforzare nel prossimo mercato estivo è quello del portiere. Come riportano le edizioni odierne de Il Messaggero e del Corriere dello Sport, il nome balzato in pole è quello di Carnesecchi dell’Atalanta, oggi in prestito alla Cremonese.

Kepa, sogno di Sarri, ha costi proibitivi e così il Comandante ha promosso a pieni voti il giovanissimo portiere: la Lazio, per convincere l’Atalanta che l’estate scorsa ha comunque puntato su Musso, è pronta a mettere sul piatto circa 10 milioni di euro.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA LAZIO SU LAZIO NEWS 24