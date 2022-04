Portieri Napoli: Meret non rinnoverà, Ospina apre. E spunta il nuovo numero 12

Dopo l’errore contro l’Empoli, Meret potrebbe non rinnovare con il Napoli. Ospina avrebbe invece aperto al prolungamento di contratto

Il futuro di Alex Meret, come riportato da La Gazzetta dello Sport, sembra essere ormai lontano da Napoli. L’errore contro l’Empoli avrebbe definitivamente convinto la società a venderlo in estate, quando il ragazzo avrà ancora un anno di contratto. Cambia, invece, la situazione legata a Ospina che si sarebbe convinto a rinnovare alle cifre attuali; ovvero circa 2,2 milioni a stagione.

Con questi presupposti si aprirebbe allora la caccia al vice del colombiano che potrebbe essere un ex Napoli. In azzurro potrebbe infatti tornare Luigi Sepe, in prestito alla Salernitana dal Parma.