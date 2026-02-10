Connect with us
Porto, grave infortunio per Samu: lesione del crociato e addio ai prossimi Mondiali con la Spagna

25 minuti ago

Samu Aghehowa

Porto, Samu ko per la lesione del crociato: sfuma la convocazione ai Mondiali con la Spagna La nota del club

Oltre al danno del gol subito allo scadere nello scontro diretto contro lo Sporting Lisbona, terminato 1-1, per il Porto di Francesco Farioli è arrivata anche una brutta notizia. Alla delusione sportiva si è infatti aggiunta una beffa pesante sul fronte degli infortuni.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Durante la partita, l’attaccante spagnolo Samu Aghehowa ha riportato un problema al ginocchio che, dopo gli accertamenti, si è rivelato molto più grave del previsto. Per il classe 2004 è stata diagnosticata una distorsione al ginocchio destro con lesione del legamento crociato anteriore, un infortunio che lo costringerà a saltare l’intera seconda parte di stagione.

La tegola non riguarda solo il Porto: Aghehowa era entrato nel giro della nazionale spagnola sotto la guida di De la Fuente, in vista del prossimo Mondiale tra Stati Uniti, Canada e Messico. L’infortunio compromette così non solo il suo percorso in club, ma anche le sue ambizioni internazionali visto che l’attaccante salterà la seconda parte di stagione ma anche i prossimi Mondiali.

COMUNICATO – “Samu, sostituito durante l’intervallo della partita contro lo Sporting (terminata 1-1), ha riportato una distorsione al ginocchio destro con lesione del legamento crociato anteriore. Il nazionale spagnolo sarà sottoposto a nuova valutazione medica da parte del Dipartimento Medico dell’FC Porto nei prossimi giorni”.

