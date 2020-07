Porto, petizione per far giocare Casillas: «Scenderei in campo anche ora»

Secondo quanto riportato da Marca, i tifosi del Porto avrebbe avviato una petizione per far giocare almeno un minuto a Casillas

I tifosi del Porto avrebbero avviato una petizione per far giocare almeno un minuto a Iker Casillas in modo da fargli ottenere anche legalmente il titolo di Campione di Portogallo. La squadra portoghese ha conquistato il campionato dopo la vittoria ottenuta contro lo Sporting Lisbona. Il portiere spagnolo ha così commentato:

«Non mettevo piede al Do Dragão da 14 mesi. Alla fine, però, è davvero emozionante essere qui. Vorrei giocare proprio ora. Sono stato al Porto per molti anni, ma questo non dipende solo dalla mia volontà. Devo sentire la squadra, la società e soprattutto i medici. Sicuramente è stato un campionato raro e particolare. Dopo la pausa è stato difficile, ma i giocatori sono stati molto bravi e hanno meritato di essere campioni».