Porto, sempre più vicino l’addio di Anselmi. Francesco Farioli pronto a diventare il nuovo allenatore dei lusitani

Cambio imminente sulla panchina del Porto. Il club portoghese ha annunciato l’avvio delle trattative per la risoluzione del contratto con Martín Anselmi, tecnico argentino arrivato lo scorso gennaio con grandi aspettative ma mai davvero entrato in sintonia con l’ambiente biancoblù.

La decisione è stata comunicata ufficialmente attraverso una nota della società: «FC Porto – Futebol, SAD informa di aver avviato trattative con l’allenatore Martin Anselmi per risolvere il contratto di impiego sportivo in vigore da gennaio 2025».

L’esperienza di Anselmi, classe 1985 ed ex allenatore dell’Independiente del Valle, si chiude quindi dopo pochi mesi e senza particolari risultati di rilievo, né in Primeira Liga né in campo europeo. La dirigenza dei “Dragões” ha deciso di voltare pagina e dare una nuova direzione al progetto tecnico in vista della stagione 2025/26.

Il nome scelto per raccogliere il testimone è quello di Francesco Farioli, uno dei giovani allenatori italiani più promettenti. Nato nel 1989, Farioli ha costruito la sua reputazione tra Turchia, Francia e Paesi Bassi. Dopo aver lavorato come vice di Roberto De Zerbi al Sassuolo e al Benevento, ha intrapreso la carriera da primo allenatore con l’Alanyaspor, per poi passare al Nizza in Ligue 1 e infine all’Ajax, dove ha dimostrato una visione moderna e propositiva del calcio.

La trattativa per portarlo in Portogallo è ben avviata, e salvo sorprese, l’annuncio ufficiale da parte del Porto potrebbe arrivare entro pochi giorni. Per Farioli si tratterebbe di una sfida importante in un contesto competitivo e ricco di storia come quello del club lusitano, alla ricerca di una nuova identità dopo stagioni altalenanti.

Il Porto punta così su un profilo giovane, preparato e con un’identità tattica chiara, nella speranza di rilanciare le ambizioni nazionali e internazionali del club.